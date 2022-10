Foot - Mercato - PSG

Transferts - PSG : Campos a trouvé le bonheur de Kylian Mbappé sur le mercato

Publié le 6 octobre 2022 à 02h00

Guillaume de Saint Sauveur

Alors que Kylian Mbappé a pointé du doigt en public son utilisation dans l’attaque du PSG et le manque d’un pur attaquant à ses côtés au sein du club de la capitale, Luis Campos semble avoir entendu les réclamations de son joueur. Le conseiller sportif du PSG en pince depuis un moment pour Gonçalo Ramos, le buteur du Benfica Lisbonne, qui devrait être amené à changer d’air dans un avenir proche.

Le 22 septembre dernier, après la victoire de l’équipe de France contre l’Autriche (2-0), Kylian Mbappé pointait du doigt son utilisation au PSG et comparait ce son rôle à celui qu’il occupe chez les Bleus : « J'ai beaucoup plus de liberté ici (en sélection). Le coach sait qu'il y a un numéro 9 comme Oliv' (Giroud) qui occupe les défenses et moi je peux me balader et aller dans l'espace. À Paris, c'est différent, il n'y a pas ça. On me demande de faire le pivot, c'est différent », expliquait Mbappé. En clair, l’international tricolore se plaint de ne pas avoir un pur buteur à ses côtés pour lui offrir plus de libertés.

Galtier a validé la sortie de Mbappé

Quelques jours plus tard, Christophe Galtier validait les propos de l’attaquant du PSG et regrettait qu’aucun buteur n’ait été recruté au cours du mercato : « Son analyse est juste. Il n'est pas dans la même configuration chez nous et en équipe nationale (...) Kylian a ce joueur de référence en équipe de France. Nous on a une autre animation, d'autres profils (…) C'est une discussion que j'ai eu lors de la préparation mais aussi avec le président et Luis Campos sur la structure de notre secteur offensif. On était tous convaincus qu'il fallait un quatrième joueur avec un profil différent. Ce quatrième joueur n'est pas venu, c'est dommage mais c'est comme ça », confiait l’entraîneur du PSG. Mais Luis Campos va peut-être y remédier.

Campos veut Gonçalo Ramos au PSG

En effet, comme l’a révélé L’EQUIPE mercredi dans ses colonnes, le conseiller sportif du PSG en pince depuis un moment pour Gonçalo Ramos (21 ans), le buteur portugais du Benfica Lisbonne, qu’il souhaitait d’ailleurs faire venir au Parc des Princes cet été. Comme les anciens joueurs cotés du club portugais sur le mercato, Ramos ne sera pas retenu en cas de grosse offre lors des prochaines périodes de mercato, et Luis Campos pourrait donc offrir à Mbappé le soutien offensif qu’il réclame au PSG.