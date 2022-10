Foot - Mercato - PSG

Transferts - PSG : En privé, Kylian Mbappé avoue une grosse erreur sur le mercato

Publié le 11 octobre 2022 à 19h45

Pierrick Levallet

Évoluant dans un rôle qui ne lui convient pas et visiblement agacé par les promesses non tenues du PSG, Kylian Mbappé voudrait claquer la porte seulement quelques mois après sa prolongation. D’ailleurs, l’attaquant de 23 ans serait en train de remettre très sérieusement cette dernière, se demandant si ce n’était pas finalement une erreur.

Depuis quelques jours maintenant, Kylian Mbappé ne vit plus très bien sa situation au PSG. Accablé par les critiques des supporters parisiens pour son attitude négative et agacé par son rôle de pivot sous Christophe Galtier, l’attaquant de 23 ans en a sous doute assez du club de la capitale. De ce fait, il serait prêt à prendre une décision radicale très prochainement.

Mercato - PSG : Kylian Mbappé demande son transfert, le Qatar réagit fermement https://t.co/q0bLucHPYU pic.twitter.com/y023KAPkkz — le10sport (@le10sport) October 11, 2022

Coup de tonnerre, Mbappé veut partir

En effet, Kylian Mbappé réclamerait son transfert comme l'a révélé Marca ce mardi. L'Equipe et RMC Sport sont rapidement venus confirmer l'information. Le champion du monde 2018 ne supporterait plus les promesses non tenues de la part de la direction du PSG. D’ailleurs, l’international tricolore estime avoir été trahi par Nasser Al-Khelaïfi. Kylian Mbappé en va même jusqu’à remettre en cause sa prolongation.

Sa prolongation, une erreur ?