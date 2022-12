Transferts - PSG : Al-Khelaïfi a gagné son pari avec Mbappé, il jubile

Thomas Bourseau

Kylian Mbappé n’a pas manqué de surprendre son monde et surtout les médias espagnols en faisant le choix de snober le Real Madrid et en signant une prolongation de contrat au PSG. Nasser Al-Khelaïfi s’est enflammé pour cette décision.

C’était le feuilleton de l’année 2021 et du premier semestre de 2022 : Quelle décision Kylian Mbappé allait-il prendre alors que le Real Madrid lui avait déroulé le tapis rouge et que le Qatar refusait de le laisser partir libre du PSG ?

Bien que le Real Madrid lui ait fait une place de choix au sein de son effectif en le dégraissant en amont, Mbappé a finalement fait le choix de prolonger son contrat au PSG jusqu’en juin 2025 en mai dernier pour le plus grand bonheur de Nasser Al-Khelaïfi qui s’est livré à ce sujet pour Sky Sports cette semaine. « Pour moi, c'est un joueur de très haut niveau et un être humain de très haut niveau, un professionnel. Pour moi, il était donc essentiel qu'il reste et qu'il ne parte pas gratuitement ».

«Il est Parisien, il est Français et il est toujours fier d'être en France»