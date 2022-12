Mercato - PSG : Campos menacé par le Real Madrid pour ces deux transferts ?

Pierrick Levallet

Non satisfait de son mercato estival, Luis Campos prévoirait de recruter sur le plan offensif. Dans cette optique, le conseiller football du PSG aurait coché les noms de Rafael Leão et de Cody Gakpo sur sa liste. Les deux joueurs ont également été liés au Real Madrid ces dernières semaines. Mais finalement, le club madrilène ne serait pas intéressé.

Après n'avoir recruté qu’Hugo Ekitike sur le plan offensif cet été, le PSG prévoirait de se renforcer dans ce secteur. Dans cette optique, Luis Campos explorerait plusieurs pistes sur le marché des transferts. Le conseiller football parisien ciblerait notamment Rafael Leão, en fin de contrat en juin 2024 avec l'AC Milan, et Cody Gakpo, sensationnel avec le PSV Eindhoven et les Pays-Bas au Mondial. D’ailleurs, Luis Campos devrait compter une menace en moins dans les deux dossiers.

Le Real Madrid n’est pas intéressé par Leão

Comme le rapporte MARCA , Jorge Mendes aurait proposé Rafael Leão au Real Madrid dans le cadre d’un transfert cet hiver. Cependant, le club madrilène ne serait pas intéressé. Les Merengue ne compteraient recruter personne lors de ce mercato hivernal. La direction du Real Madrid estimerait que le mois de janvier n’est pas la bonne période pour intégrer de nouveaux joueurs dans l’effectif. Florentino Pérez devrait donc laisser Luis Campos tranquille pour Rafael Leão, mais pas seulement.

Gakpo également recalé par le Real Madrid