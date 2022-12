Mercato - PSG : Al-Khelaïfi a battu le Real Madrid pour Mbappé, il raconte

Thomas Bourseau

Alors que son destin semblait s’écrire du côté du Real Madrid qui lui avait déroulé le tapis rouge, Kylian Mbappé prenait la décision de prolonger son contrat au PSG au printemps dernier. Le président Nasser Al-Khelaïfi est revenu sur ce dossier brûlant.

Kylian Mbappé est un élément indispensable du PSG, que ce soit sur le plan sportif ou marketing. C’est pourquoi jusqu’au bout et malgré la volonté de Mbappé de quitter le Paris Saint-Germain à l’été 2021, Nasser Al-Khelaïfi et les propriétaires qataris n’ont pas laissé filer le champion du monde tricolore au Real Madrid. Le 21 mai dernier, c’était jour de victoire pour le président du PSG s’avançait aux côtés de Mbappé sur la pelouse du Parc des princes pour annoncer la prolongation de contrat du Français.

«Il était donc essentiel qu'il reste et qu'il ne parte pas gratuitement»

Une priorité pour Nasser Al-Khelaïfi comme il l’a avoué à Sky Sports en interview ces dernières heures. « Pour moi, c'est un joueur de très haut niveau et un être humain de très haut niveau, un professionnel. Pour moi, il était donc essentiel qu'il reste et qu'il ne parte pas gratuitement ».

«Il est Parisien, il est Français et il est toujours fier d'être en France»