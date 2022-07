Foot - Mercato - OM

Transferts - OM : Toute la vérité sur le mercato de Luis Henrique

Publié le 5 juillet 2022 à 23h30 par Axel Cornic

Décevant depuis son arrivée à l’Olympique de Marseille, Luis Henrique est annoncé sur le départ depuis plusieurs semaines. Plusieurs pistes se sont présentées avec le Torino, le FC Nantes ou encore le PSV Eindhoven et plusieurs clubs brésiliens, mais aucune ne semble se concrétiser pour le moment. De son côté, le numéro 11 de l’OM semble avoir les idées claires sur son avenir...

Il est loin le temps où Luis Henrique était considéré comme l’un des talents les plus prometteurs du championnat brésilien. Arrivé à l’Olympique de Marseille en septembre 2020, il n’a pas véritablement confirmé, même si à sa décharge il n’a jamais vraiment été mis dans des bonnes dispositions. Attaquant de formation il a surtout joué sur un côté et cette saison, Jorge Sampaoli l’a même positionné au poste de piston gauche. L’arrivée d’Igor Tudor à l’OM pourrait changer les choses, mais pour le moment, Luis Henrique semble toujours être poussé vers la sortie par Pablo Longoria.

Transferts - OM : La sortie intrigante de Tudor sur le mercato https://t.co/OkOwMKMJ87 pic.twitter.com/JuFiuCN369 — le10sport (@le10sport) July 5, 2022

Nantes, de l’histoire ancienne ?

Ces dernières semaines, Luis Henrique a été lié à un grand nombre de clubs, étrangers comme français. C’est le cas du FC Nantes, qui selon les révélations de Tuttosport aurait eu un temps les faveurs du joueur, qui aurait pu bénéficier d’un temps de jeu conséquent tout en continuant à s’adapter au jeu de Ligue 1. D’autres pistes avaient également été évoqués comme celles menant à la Lazio et au PSV Eindhoven, mais elles semblent avoir rapidement été écartée par Luis Henrique.

« Flamengo ? Ça avance. C'est proche d'être bouclé »

Dans son entourage on semble toutefois pencher pour Flamengo, évoquant des négociations bien engagées. « Ça avance. C'est proche d'être bouclé » a expliqué le père du joueur de l’Olympique de Marseille. « Entre le joueur et Flamengo, tout va bien. S'il explose à Flamengo, il ira à Barcelone, au Real, à la Seleção. Ici au Brésil, il n'y a pas d'égal ». L’Equipe a récemment parlé d’un retour au Brésil de Luis Henrique, mais l’OM n’aurait pas encore validé cette option.

Luis Henrique ne veut pas revenir en Europe, le Torino agacé