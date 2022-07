Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un transfert de Longoria dans une impasse

Publié le 5 juillet 2022 à 10h10 par Ewen Robin

Alors qu’Igor Tudor arrive aux commandes de l’OM, les Olympiens n’oublient pas le marché des transferts et s’activeraient afin de se séparer de leurs indésirables. C’est notamment le cas de Luis Henrique. À 20 ans, le Brésilien n’a jamais réussi à s’adapter au jeu phocéen et pourrait changer d’air durant le mercato estival. Aux dernières nouvelles, Flamengo aurait trouvé un accord avec le joueur, mais il reste à convaincre Pablo Longoria…

S'il était arrivé à l’OM dans l’espoir de devenir un crack, force est de constater que Luis Henrique n'a pas franchi le palier attendu durant ses deux saisons au Vélodrome. Auteur de 20 apparitions en Ligue 1, l’attaquant brésilien n’a distribué qu’une seule passe décisive et n’a pas marqué de but cette saison. Âgé de 20 ans et sous contrat encore avec l'OM jusqu'en 2025, Henrique pourrait s’envoler vers de nouveaux horizons dès cet été.

Un retour au Brésil ?

Ces derniers jours, le nom de Luis Henrique était associé à celui de Flamengo. En effet, le joueur aurait fait du club brésilien sa destination favorite et aurait d’ores et déjà donné son accord afin de rejoindre le club. Les dirigeants brésiliens tenteraient de faire venir l’attaquant marseillais sous forme de prêt, mais pourraient également l’acheter.

Pas d'accord entre l'OM et Flamengo