Transferts - OM : La presse italienne révèle un accord XXL !

Ces dernières années ont été très animées à l’Olympique de Marseille, avec Pablo Longoria qui a bouclé quelques coups très intéressants. Et souvent, le président phocéen a décidé de relancer des stars étrangères en perdition, comme Alexis Sanchez ou encore Pierre-Emerick Aubameyang.

Ancien de Sassuolo et de la Juventus, où il a occupé différents postes dans le recrutement, Pablo Longoria connaît très bien la Serie A. Le championnat italien est clairement son terrain de chasse préféré et ça s’est vérifié au fil des dernières saisons, avec plusieurs coups très intéressants bouclés de l’autre côté des Alpes. Et ça pourrait être encore le cas, puisque les médias transalpins évoquent un fort intérêt de l’OM pour Evan Ndicka, défenseur central de l’AS Roma ainsi que de la sélection ivoirienne.