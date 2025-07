Mercato - PSG : Al-Khelaïfi prend son téléphone, c’est bouclé !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Au Paris Saint-Germain, Bradley Barcola n'est clairement pas un joueur sur lequel on compte faire une croix pendant le mercato estival. Et ce, bien que le Bayern Munich soit visiblement très intéressé à l'idée de l'incorporer à son effectif. Le président Nasser Al-Khelaïfi se serait personnellement assuré que le club bavarois sache que la porte est fermée.

Nasser Al-Khelaïfi le confiait dès l'été 2022. Le PSG, version QSI, allait tourner une page importante de son histoire. L'ère des strass et des paillettes était alors révolue et le développement des jeunes talents serait dès lors privilégié. S'en sont suivies des recrues telles que Bradley Barcola, Joao Neves et Désiré Doué les années suivantes.

Al-Khelaïfi ne veut pas vendre Bradley Barcola Bradley Barcola a déposé ses valises à l'été 2023 en provenance de l'OL et a gagné sept trophées sur huit possibles depuis son transfert de 50M€. Avec l'émergence de Désiré Doué cette saison, l'avenir de Barcola a été remis en question dans la presse avec l'irruption du Bayern Munich dans la course à sa signature. Le directeur sportif Max Eberl aurait en personne contacté Barcola dans le cadre d'un éventuel transfert au Bayern Munich. Nasser Al-Khelaïfi s'est interposé selon Fabrizio Romano. « Barcola était l’une des cibles principales du Bayern Munich cet été. Barcola est un joueur qu’ils adoreraient rajouter à l’effectif. Le réel problème est que le Paris Saint-Germain, et particulièrement le président Nasser Al-Khelaïfi, a informé le Bayern qu’ils ne veulent pas vendre Barcola ».