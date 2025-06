Clash avec Al-Khelaïfi : Il tient enfin sa revanche !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Le PSG n'a pas su enchaîner. Après avoir ouvert le bal de la meilleure des manières contre l'Atletico de Madrid en Coupe du monde des clubs (4-0), le club champion d'Europe s'est incliné face à Botafogo, équipe gérée par John Textor en plus de l'OL. En clash avec Nasser Al-Khelaïfi cette saison, Textor tient une victoire qui l'a rendu fou de joie.

Au mois de février, dans le cadre d'un Complément d'Enquête basé sur Nasser Al-Khelaïfi et le business du Qatar au PSG, un extrait d'une réunion du collège Ligue 1 sur les droits TV était diffusé à la grande surprise de certains présidents de clubs comme Joseph Oughourlian du RC Lens. Pendant cette réunion, un clash avait éclaté entre Nasser Al-Khelaïfi, patron du Paris Saint-Germain, et John Textor qui gère l'OL ainsi que Botafogo entre autres.

«Victoire, victoire. C'était de la survie» Les clubs des deux hommes d'affaires se sont affrontés en Coupe du monde des clubs dans la nuit de jeudi à vendredi. Victoire de Botafogo contre le PSG. De quoi mettre du baume au cœur à Textor. « Victoire, victoire. C'était de la survie. Nous savons qu'ils sont la meilleure équipe du monde. Ils étaient même probablement la meilleure équipe ce soir (ndlr jeudi) Mais peut-être que nous avions plus de coeur. Peut-être qu'on le voulait plus. Ils ont tout juste remporté la Ligue des champions. Ca représentait plus pour nous que pour eux. Mais nous sommes privilégiés d'être en mesure de jouer contre eux dans ce format. Montrer que le Brésil sait jouer au football ».