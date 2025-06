PSG : Cette vedette a signé, c'est le jackpot !

Alors que l’équipe vient de sortir d’une défaite surprenante face à Botafogo au Mondial des clubs (1-0), le Paris Saint-Germain a annoncé un énorme partenariat avec Kevin Durant. Déjà actionnaire minoritaire, la superstar de la NBA a décidé de s’impliquer plus dans le projet parisien, avec un rôle stratégique annoncé pour les prochaines années.

Avec l’envie affichée de la NBA d’investir l’Europe, cette arrivée emble assez normale. Star des Phoenix Suns et visage très connu de la Ligue nord-américaine, Kevin Durant a décidé de confirmer son engagement au PSG . Pour certains, cela ne serait qu’une simple confirmation au sujet de la création d’une possible franchise de basket-ball dans la capitale.

Kevin Durant investi au PSG !

Sur le site officiel du PSG, la vedette de 36 ans s’est confiée au sujet de ce nouvel engagement, lui qui était déjà actionnaire minoritaire. « C'est un honneur de s'associer à QSI et d'être actionnaire du Paris Saint-Germain, un club et une ville qui me tiennent profondément à cœur » a confié Kevin Durant.