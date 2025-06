PSG - Al-Khelaïfi : Surprise, la fin est annoncée ?

Depuis l’été dernier, Nasser Al-Khelaïfi et John Textor se livrent un clash assez incroyable. Le président du PSG et son homologue de l’OL se sont pris le bec tout au long de la saison. Mais face à la position délicate dans laquelle le football français se trouve, les deux hommes auraient enterré la hache de guerre.

Le président du PSG prône une union sacrée

Nasser Al-Khelaïfi, lui, a compris les enjeux importants de cette réconciliation. Le président du PSG sait qu’il a besoin d’une Ligue 1 forte et attractive pour développer le club de la capitale, et compte donc sur l’OL. Le dirigeant qatari a alors accepté de mettre les égos de côté et de renouer le dialogue. « Avec ce trophée, on ouvre un nouveau chapitre du football français, un chapitre positif. Je défends l’intérêt de tout le football français. Les clubs français ont battu le Real, le Barça, Liverpool... On est là, on est au top. On va y arriver mais oublions les ego. On reste unis et tout le monde travaille ensemble » avait-il notamment lancé aux présidents de Ligue 1 en présentant le trophée de la Ligue des champions. Les tensions semblent s’être apaisées entre Nasser Al-Khelaïfi et John Textor. À voir si cela sera bénéfique au championnat de France.