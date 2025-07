OM : Gros transfert annoncé après le PSG ?

Alors que l’on annonce l’arrivée imminente de Facindo Medina en provenance du RC Lens, les dirigeants de l’Olympique de Marseille travailleraient déjà sur une nouvelle piste. Elle mènerait à Sacha Boey, ancien du Stade Rennais qui évolue désormais au Bayern Munich et qui va affronter le Paris Saint-Germain, en quart de finale du Mondial des clubs.

Gros chantier de l’été, la défense marseillaise pourrait être renforcée dans les prochaines semaines. Plusieurs sources parlent d’un transfert bouclé pour Facundo Medina , qui devrait arriver en provenance du RC Lens pour 22M€. Toujours en défense centrale on parle d’un intérêt prononcé de l’ OM pour Evan Ndicka , qui évolue actuellement à l’ AS Roma .

L’OM pourrait décrocher le prêt de Boey

Au poste de latéral, il devrait également y avoir quelques changements. Depuis quelques jours, on parle notamment d’un intérêt pour Sacha Boey, jeune français qui évolue au Bayern Munich. D’après les informations de Il Corriere dello Sport un contact aurait eu lieu avec l’OM et les Bavarois auraient vraisemblablement ouvert à l’option d’un possible prêt.