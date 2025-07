Mercato - OM : Un joli coup annoncé à l'étranger ?

A la recherche de renforts à tous les postes, l’Olympique de Marseille pourrait bien frapper un gros coup du côté du Bayern Munich. Plusieurs sources ont en effet évoqué un intérêt prononcé pour Sacha Boey, ancien du Stade Rennais qui pourrait bien devenir le nouveau latéral droit de Roberto De Zerbi la saison prochaine.

L’été dernier, l’ OM a été l’un des principaux acteurs du mercato en France. Et ça ne devrait que se confirmer un après, surtout avec la qualification en Ligue des Champions . De très nombreuses pistes sont annoncées depuis quelques semaines, avec Medhi Benatia et Pablo Longoria qui aimeraient offrir plusieurs renforts à Roberto De Zerbi .

Sacha Boey à l’OM ?

Du côté de l’Allemagne, on parle notamment d’un intérêt prononcé de l’OM pour Sacha Boey. Il faut dire que le Français réglerait pas mal de problèmes dans l’effectif marseillais, apportant à De Zerbi un profil plus offensif au poste de latéral droit. Mais certains se demandent si le Bayern Munich le laissera filer, seulement un an et demi après son arrivée en provenance de Galatasaray.