Mercato : La préférence qui va faire galérer l’OM !

Toujours à la recherche d’un renfort au poste d’arrière droit, l’OM s’intéresse à Sacha Boey. Mais l’ancien joueur du Stade Rennais, désormais au Bayern Munich, n’a pas l’intention de partir cet été. Une préférence qui pourrait compliquer sérieusement la tâche des dirigeants marseillais, confrontés aussi à la concurrence anglaise.

L’OM veut frapper un gros coup sur ce mercato d’été et ciblerait un joueur du Bayern Munich pour se renforcer. Après l’échec de la piste Nelson Semedo , les dirigeants marseillais pisteraient maintenant Sacha Boey pour se renforcer au poste d’arrière droit, comme le révèle Foot Mercato.

Un dossier compliqué

Cependant, ce dossier s’annonce d’ores et déjà compliqué pour l’OM puisque Pablo Longoria et Medhi Benatia ne sont pas les seuls à apprécier Sacha Boey. Foot Mercato explique que plusieurs clubs anglais surveilleraient l’avancée du cas du défenseur tricolore. De plus, il semblerait que la préférence de l’arrière droit soit de continuer au Bayern Munich.