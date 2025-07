OM : Le mercato relancé par un plan B !

Axel Cornic

Depuis quelques jours, un gros dossier fait beaucoup parler à l’Olympique de Marseille. Il s’agit du possible échange entre Ismaël Koné et Evan Ndicka, défenseur central de l’AS Roma qui ne rentrerait vraisemblablement plus dans les plans de Gian Piero Gasperini. Mais un nouveau rebondissement pourrait toput remettre en question…

L’été s’annonce agité à Marseille. C’est le cas sur le front des arrivées, puisque plusieurs sources annoncent une arrivée imminente de Facundo Medina, dont le transfert devrait coûter près de 22M€. Mais l’OM travaille également sur les départs, avec notamment Ismaël Koné qui pourrait quitter le club un an seulement après son arrivée.

L’OM négocie avec la Roma Déjà prêté au Stade Rennais en janvier, le milieu de terrain a été annoncé en Serie A récemment, dans un deal assez surprenant. L’OM discuterait en effet avec l’AS Roma pour boucler un échange entre Koné et Evan Ndicka, un joueur qui serait apparemment très apprécié et qui pourrait bien aider à régler l’énorme chantier en défense.