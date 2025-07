Nouveau transfert à l’OM : Riolo annonce du lourd !

Malgré un contrat qui court jusqu'au 30 juin 2028, Facundo Medina est sur le point de quitter le RC Lens, et ce, pour s'engager en faveur de l'OM. En effet, le défenseur central argentin devrait être la troisième recrue marseillaise cet été, après CJ Egan-Riley et Angel Gomes. Interrogé sur lundi soir, Daniel Riolo a totalement validé l'arrivée de Facundo Medina à l'OM.

Alors que le mercato estival a ouvert officiellement ses portes le 16 juin, l' OM a déjà officialisé deux arrivées : CJ Egan-Riley et Angel Gomes . Si le premier a signé à Marseille , un accord de principe a été trouvé avec le second.

«Il y avait un espèce de fantasme»

Présent dans l'émission l'After Foot ce lundi soir, Daniel Riolo a totalement validé le choix Facundo Medina. « C’était dans les tuyaux et je crois qu’il y avait un espèce de fantasme à ce que Medina vienne à l’OM, et qu'il soit associé à Balerdi. Le côté argentin à Marseille ça parle. Je crois qu’on aime ce type de joueur. Moi ça me séduit et je suis assez hypé par ce transfert », a avoué le journaliste de RMC Sport.