Mercato - OM : Un deal improbable est négocié !

A la recherche de défenseurs après une saison très compliquée dans ce secteur, l’Olympique de Marseille semble se concentrer sur Evan Ndicka. Mais l’international ivoirien coute cher, puisque son club de l’AS Roma réclamerait entre 25 et 30M€ pour le laisser partir.

Quelle sera la prochaine recrue de l’été ? L’ OM a déjà bouclé les signatures d’ Angel Gomes et de CJ Egan-Riley , mais ce n’est que le début. D’autres devraient arriver et les dirigeants marseillais semblent notamment regarder en Italie, avec un dossier qui fait beaucoup parler depuis quelques jours.

Ndicka à l’OM ?

Sky Sport Italia a annoncé que l’OM et l’AS Roma auraient ouvert des négociations pour un échange assez surprenant. Evan Ndicka aurait en effet dû prendre la direction de Marseille, tandis qu’Ismaël Koné ferait le chemin inverse, en s’engageant avec les Giallorossi. Une opération excellente à priori, puisque les Marseillais ont besoin de défenseurs et que le milieu ne rentre pas dans les plans de Roberto De Zerbi, puisqu’il a déjà été prêté en janvier dernier au Stade Rennais. Mais tout a changé en seulement quelques heures...