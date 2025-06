Un crack argentin de retour ? Il répond à l’OM !

Axel Cornic

A la recherche de renforts pour la saison prochaine, l’Olympique de Marseille multiplie les pistes. Et un possible retour pourrait se dessiner dans les prochains mois, puisque les médias italiens ont évoqué un intérêt pour Valentin Carbon. Pour rappel, le milieu offensif de l’Inter avait été prêté l’été dernier, mais était finalement parti très tôt à cause d’une blessure au genou.

Tout n’a pas été parfait dans le recrutement marseillais. Certains ont regretté le manque de renforts défensifs ou encore le pari raté avec Elye Wahi, mais il y a également l’énorme regret autour de Valentin Carboni. Considéré comme l’une des plus grands talents de sa génération, l’Argentin n’a en effet disputé que quatre matchs avec l’OM, avant de voir finalement son prêt être cassé dès le mois d’octobre.

« Je ne sais pas comment ça se serait passé sans la blessure » Tout ça évidemment à cause d’une grave blessure à un genou, qui l’a contraint à mettre un terme à sa saison. Et dans un entretien accordé à La Gazzetta dello Sport, il est récemment revenu sur cet échec à l’OM. « Je ne sais pas comment ça se serait passé sans la blessure. Bien sûr, c'était une belle opportunité de franchir un palier notamment parce que De Zerbi me voulait vraiment, mais ça s'est passé différemment. Maintenant, je reprends avec l'enthousiasme de cette magnifique Coupe du Monde » a expliqué Valentin Carboni, qui a retrouvé le terrain tout récemment avec l’Inter.