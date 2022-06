Foot - Mercato - OM

Transferts - OM : Il n’y a aucun doute à avoir sur le mercato de Gerson

Publié le 17 juin 2022 à 5h00 par Thibault Morlain

Dernièrement, Gerson s’est retrouvé au coeur de nombreuses rumeurs sur le marché des transferts. Arrivé il y a seulement un an à l’OM, le Brésilien a déjà été annoncé partant. Faut-il alors craindre un départ de Gerson ? La réponse est non et ce n’est autre que son père et agent, Marcao, qui le dit.

Etant donné que les finances de l’OM sont loin d’être les meilleures actuellement, il faudrait s’attendre à certaines ventes durant le mercato estival. Qui pourrait alors quitter l’effectif de Jorge Sampaoli ? Les noms de Duje Caleta-Car ou encore Arkadiusz Milik reviennent régulièrement, mais quelques fois, il est également question d’un transfert de Gerson. D’ailleurs, dernièrement, c’est le rappeur marseillais Soso Maness qui avait annoncé un départ du Brésilien cet été. Mais dans le clan Gerson, on a été très clair.

#MercatOM 🇧🇷Un vent de panique a soufflé sur la #TeamOM quand le rappeur marseillais @sosomaness a évoqué un possible "départ de @GersonSantos08 à l'intersaison" sur un space... Joint par téléphone, Marcão, père et agent du crack brésilien, a tout de suite éteint l'incendie : 👉 pic.twitter.com/gFJKiifvgc — SportMed TV (@SportMedTV) June 15, 2022

« L’OM, c’est notre 2ème maison »