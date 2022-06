Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La mèche est vendue pour l’avenir de Zidane ?

Publié le 17 juin 2022 à 0h00 par Guillaume de Saint Sauveur

Annoncé comme étant la grande priorité du Qatar pour le poste d’entraîneur du PSG, Zinedine Zidane fait couler beaucoup d’encre. Mais Florentino Pérez, qui le connaît bien pour avoir collaboré avec lui pendant de nombreuses années au Real Madrid, le voit plutôt prendre la direction de l’équipe de France.

Zinedine Zidane sur le banc du PSG cet été, faut-il vraiment y croire ' Comme le10sport.com vous l’a annoncé en exclusivité et contrairement aux révélations d’autres médias, il n’existe à ce jour aucun accord de principe entre le Qatar et Zidane qui a jusqu’ici repoussé toutes les offres formulées par le PSG, et c’est donc l’option Christophe Galtier qui tient la corde pour venir reprendre le poste de Mauricio Pochettino. Une tendance qui semble d’ailleurs confirmé Florentino Pérez, le président du Real Madrid.

Pérez voit plutôt les Bleus pour Zidane