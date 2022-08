Foot - Mercato - OM

Agacé, Longoria va tourner le dos à des opportunités sur lemercato

Publié le 17 août 2022 à 14h30 par Jules Kutos-Bertin

En partenariat avec l’institut Diambars depuis 2019, l’OM ne devrait pas renouveler l’accord avec l’académie sénégalaise qui a formé Bamba Dieng, seul joueur ayant fait le trajet jusqu’à Marseille. Saer Seck, le patron de Diambars, maintient que la volonté est de poursuivre cette relation et qu’un rendez-vous est programmé pour septembre.

Depuis longtemps et encore plus depuis le passage remarqué de Pape Diouf, l’OM et l’Afrique ont toujours eu des liens très étroits. Dès son arrivée à la présidence du club, Jacques-Henri Eyraud a voulu recréer cette relation qui se perdait peu à peu. L’un des rares coups d’éclat de son aventure à l’OM. Fin 2019, ses efforts portent enfin leurs fruits lorsqu’un accord de partenariat est signé entre l’institut Diambars basé au Sénégal et l’OM. Un pas énorme pour le club olympien qui s’assure une priorité sur les plus gros talents de l’académie, à l’image du FC Metz avec Génération Foot.

Bamba Dieng, le seul élu

Trois ans plus tard, un seul petit joueur a fait le long voyage entre le Sénégal et Marseille : un certain Bamba Dieng. Aujourd’hui poussé vers la sortie, l’international sénégalais n’en reste pas moins une réussite. Arrivé pour presque rien, Dieng est à ce jour l’une des joueurs les plus « bankables » de l’OM. Pour continuer d’avancer dans le bon sens avec Diambars, Pablo Longoria avait décidé d’envoyer deux représentants sur place : Christophe Chaintreuil et Mike Rodriguez. « J'étais responsable de la préformation dans les catégories U13, U14 et U15. J'ai été agréablement surpris, il y avait énormément de qualités », confie le second dans un entretien accordé à La Provence . « J'ai eu un très bon contact avec le staff, les coachs et l'ensemble du personnel. Nous avons été très bien accueillis. Nous avons, en revanche, un regret : nous avons l'impression d'avoir davantage servi à Diambars qu'à l’OM. Nous avons fait des tonnes de rapports, notamment sur des joueurs de 2005, qui étaient très prometteurs. C'est vraiment dommage qu'il n'y ait pas de continuité... Ce partenariat avait pourtant un réel intérêt, car il y a là-bas des profils que nous n'avons pas chez nous. Il aurait fallu le faire perdurer pendant deux ou trois ans pour récolter les fruits du travail réalisé en amont ».

L’OM a mal vécu l’arrivée avortée du jeune Mikayil Ngor Faye

Comme l’explique Mike Rodriguez, le partenariat, qui se termine en septembre prochain, ne devrait pas être renouvelé. Les raisons sont nombreuses. L’affaire du transfert du jeune Mikayil Ngor Faye en fait partie. Tout proche de l’OM, le défenseur de 18 ans a coupé les ponts avec Diambars avant de filer en Croatie. Aujourd’hui, il est annoncé dans le viseur de… Reims. « Il n’y a pas d’avantage à être lié à Diambars si on ne peut pas avoir la garantie de choisir les joueurs qu’on a choisis », confie une source interne à l’OM.

🆕 Au sein de l’#OM, on estime que le coût annuel sur le partenariat Diambars-Olympique de Marseille, évalué par le club entre 700 000€ et 800 000€, est trop élevé par rapport au nombre de joueurs finalement recrutés selon La Provence 🗞. #TeamOM 🔵⚪️ pic.twitter.com/RyXxHpGmS1 — Treize013 (@treize013) August 17, 2022

« On verra ce que l'avenir réserve, mais pour l'instant, c’est : circulez, il n'y a rien à voir »