Transferts : Les deux gros coups de dernière minute préparés par l’OM !

Alors que la piste Joel Ordóñez semble désormais à oublier, l’OM en a activé une nouvelle, menant à Lutsharel Geertruida. Un accord serait même proche d’être trouvé avec le RB Leipzig pour l’international néerlandais. Un dossier qui serait indépendant de celui de Nayef Aguerd, qui pourrait lui aussi arriver à Marseille d’ici à la fermeture du mercato.
Déjà très actif cet été, l’OM va encore l’être dans les dernières heures du mercato. Après Arthur Vermeeren (20 ans, RB Leipzig), arrivé samedi à Marseille, Emerson Palmieri (31 ans, West Ham) est lui aussi sur le point de prendre la direction de la cité phocéenne.
L’OM avance bien pour Geertruida
Avec l’international italien (29 sélections), l’OM tient donc son nouveau latéral gauche, mais d’autres renforts sont espérés en défense. D’après les informations du journaliste Fabrizio Romano, Marseille est entré en contact avec le RB Leipzig pour Lutsharel Geertruida (25 ans). Les négociations sont déjà avancées et le joueur intéressé.
L’OM veut Geertruida et Aguerd
Selon Foot Mercato, un accord serait même proche d’être trouvé entre l’OM et le RB Leipzig pour le prêt avec option d’achat de l’international néerlandais (17 sélections), latéral droit pouvant également évoluer dans l’axe. D’après FM, ce dossier n’est pas lié à celui de Nayef Aguerd (29 ans, West Ham), qui serait lui aussi sur le point d’arriver, alors que la piste Joel Ordóñez (21 ans, Club Bruges) en revanche semble désormais à oublier.