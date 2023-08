Transferts : Le PSG vise un coup, une révélation tombe

Benjamin Labrousse

La fin du mercato estival approche, et après un été mouvementé, le PSG aimerait boucler les arrivées de Randal Kolo Muani et de Bradley Barcola. Malgré les départs de Lionel Messi et de Neymar, le club parisien a considérablement consolidé sa ligne offensive, quitte à délaisser son milieu de terrain. Si des discussions se poursuivent avec Ibrahima Sangaré (PSV), ces dernières ne seraient pas intenses.

Cet été, le PSG a fait le choix du renouveau. Exit certaines stars comme Lionel Messi ou Neymar, le club parisien souhaite désormais aller de l’avant avec un projet sportif axé sur le collectif. Mais malgré de nombreuses arrivées cet été, un secteur semble toujours aussi défaillant à Paris.

Le milieu de terrain : Secteur défaillant du PSG ?

En effet, le milieu de terrain parisien semble tout de même léger par rapport au calendrier exigent du club de la capitale. Si les deux premiers matchs de Manuel Ugarte sont très encourageants, le PSG n’a pas véritablement recruté dans l’entrejeu ces derniers mois.

Discussions assez froides entre Paris et Eindhoven pour Sangaré