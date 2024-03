Transferts : Le PSG tient son joyau, ils veulent lui arracher !

Thomas Bourseau

Étoile montante du football français, Leny Yoro (18 ans, sous contrat jusqu’en juin 2025) enflamme le LOSC et le marché des transferts. Dans le cadre du projet qu’est de « franciser » son effectif, le PSG est sur le coup, à l’instar du Real Madrid… et de Manchester United !

Du haut de ses 18 ans, Leny Yoro impressionne. Si bien que dans le cadre du mercato hivernal, le PSG s’est renseigné sur la situation du jeune défenseur du LOSC. Mais le comité de direction lillois a été intraitable : pas de transfert pendant la fenêtre hivernale du marché et un prix de 90M€ pour l’été prochain comme le10sport.com vous le révélait le 28 janvier dernier.

Manchester United vient concurrencer le PSG et le Real Madrid pour Leny Yoro

Hormis le PSG, le Real Madrid est sur le coup depuis de longues semaines, mais ce ne serait pas tout. Selon les informations divulguées par Fabrizio Romano via une rubrique pour CaughtOffside . « Leny Yoro est l'un des talents les plus excitants qui pourraient être sur le marché cet été, et il y a eu de nouvelles histoires sur Manchester United essayant de gagner la course pour la signature du jeune défenseur de Lille ».

A Manchester United, «nous attendons toujours que le nouveau conseil d'administration décide» des plans du mercato