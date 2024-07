Transferts: Le PSG attend une offre XXL d’Angleterre ?

Thomas Bourseau

La presse anglaise a relancé le dossier Xavi Simons ces dernières heures. A en croire les informations communiquées par The Sun, Manchester United se préparerait outre-Manche à accueillir l’international néerlandais. Toutefois, aucune offre ne serait parvenue aux décideurs parisiens qui réclament un joli pactole pour Xavi Simons…

Du côté du PSG, l’heure semble toujours être à la patience dans le feuilleton Xavi Simons. Et pour cause, le10sport.com vous dévoilait le 28 mai dernier que rien n’était fait et bouclé concernant l’avenir de l’international néerlandais de 21 ans. Et d’ailleurs, contrairement à ce qui a pu circuler dans la presse étrangère, le Paris Saint-Germain compterait sur les services de Xavi Simons la saison prochaine et n’envisagerait pas de le prêter ou de le vendre.

Pas d’offre de Manchester United pour Xavi Simons ?

Cependant, The Sun a confié jeudi soir que Manchester United se préparerait en coulisses avant de lancer une offensive surprise auprès du PSG pour tenter d’obtenir l’aval du champion de France pour que Xavi Simons arbore la tunique de Manchester United la saison prochaine. Duncan Castles a tenu à clarifier pendant le dernier épisode en date du Transfers Podcast le fait qu’aucun club anglais à l’instant T n’avait formulé la moindre offre au PSG pour Xavi Simons.

Le Bayern Munich est prévenu pour Xavi Simons

Outre Manchester United ou le RB Leipzig qui aimerait bien continuer sa collaboration avec Xavi Simons après son prêt effectué, le Bayern Munich se joindrait à la fête. Duncan Castles, journaliste du Times, a en effet affirmé que le géant bavarois aimerait continuer à faire peau neuve afin d’oublier sa saison blanche en recrutant un autre jeune talent après Michael Olise en la personne de Xavi Simons. Il va falloir mettre 100M€ néanmoins puisque c’est le prix réclamé par le PSG pour céder sa pépite d’après Duncan Castles. Pour le moment, le Paris Saint-Germain serait dans le flou concernant la suite des opérations du feuilleton Simons. Avec la fin de l'Euro et l'élimination des Pays-Bas en demi-finale, le PSG devrait rapidement y voir plus clair.