Transferts : Retour sur le mercato agité de Cristiano Ronaldo

Publié le 14 septembre 2022 à 14h30 par Axel Cornic

Jorge Mendes semble avoir fait des pieds et des mains afin de trouver un nouveau club à Cristiano Ronaldo, qui souhaitait absolument trouver un club pouvant lui offrir la chance de disputer la Ligue des Champions. Du PSG à Chelsea, en passant par le Bayern Munich et le Napoli, les plus grands clubs européens semblent avoir été approchés… mais aucun n’a répondu présent.

Le mercato est fait de feuilletons et celui de Cristiano Ronaldo a marqué l’été 2022. Un an seulement après son retour à Manchester United en provenance de la Juventus, le quintuple Ballon d’Or avait déjà envie de changer de club afin de retrouver une compétition qu’il affectionne tout particulièrement, la Ligue des Champions. A 37 ans, son ambition est toujours de tutoyer les sommets et on ne peut d’ailleurs pas lui en vouloir, quand l’on a vu la place que lui accorde désormais son nouvel entraineur Erik ten Hag à Manchester United.

On ne le verra pas avec Messi au PSG

Plusieurs sources ont notamment parlé du PSG, avec le rêve fou de voir Cristiano Ronaldo évoluer aux côtés de Lionel Messi pour la première fois de sa carrière. Pourtant, The Sun a encore tout récemment assuré que les dirigeants parisiens auraient refusé de voir la star portugaise débarquer au club, surtout après la prolongation de Kylian Mbappé et la présence en attaque de pointures comme Neymar et Messi.

Mendes aurait aimé le placer à Milan, pour envoyer Leao au PSG

Ce mercredi, Gianluca Di Marzio dévoile d’autres facettes de ce dossier Ronaldo, avec Jorge Mendes qui aurait notamment essayé de monter une grosse opération avec l’AC Milan. L’influent agent portugais aurait proposé Cristiano Ronaldo aux tout frais champions d’Italie, afin de pouvoir libérer un autre de ses protégé avec Rafael Leao, qu’il aurait souhaité placer au PSG ou à Chelsea. La réponse milanaise a été négative, sachant d’ailleurs que la prolongation de Leao semble être l’une des priorités de l’automne.

