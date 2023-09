Transferts : Le boss du PSG s’occupe de sa prochaine star !

Jean de Teyssière

Le PSG et l'Eintracht Francfort approchent de la fin du feuilleton Randal Kolo Muani puisqu'un accord autour de 90M€ aurait été trouvé entre les deux clubs. Le joueur se trouve déjà sur Paris et passe sa visite médicale à l'hôpital américain de Neuilly. Le transfert s'est débloqué dans les derniers instants, peut-être grâce à la présence de Nasser al-Khelaïfi en Allemagne.

Randal Kolo Muani devrait bien être un joueur du PSG cette saison. Le forcing du PSG a porté ses fruits puisque l'attaquant de Francfort passe sa visite médicale en ce vendredi après-midi. La fin d'un long feuilleton, commencé depuis le début du mercato et qui s'est fortement accéléré à partir de la fin du mois d'août.

Kolo Muani bientôt Parisien ?

Ce vendredi, RMC Sport, L'Equipe et Foot Mercato notamment annonçaient la même chose : un accord a été trouvé entre le PSG et l'Eintracht Francfort pour le transfert de Randal Kolo Muani. L'ancien Nantais était au centre de toutes les discussions parisiennes et allemandes ces derniers jours. Mercredi il avait d'ailleurs publiquement affiché son envie de rejoindre le PSG : « Je dois beaucoup à l’Eintracht Francfort. J’ai pris les fans dans mon cœur et je me suis toujours comporté de manière très professionnelle. J’ai toujours tout donné pour le club jusqu’au bout. Mais ce n’est un secret pour personne que le Paris Saint-Germain m’a fait une offre record. S’installer à Paris est désormais pour moi une opportunité unique. J’aimerais déménager à Paris et j’en ai également informé les dirigeants. » Et alors que les négociations semblaient patiner, elles se sont soudainement accélérées...

Nasser al-Khelaïfi à Francfort depuis ce matin