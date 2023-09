PSG : Une grande nouvelle tombe pour la fin du mercato ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Bien déterminé à boucler le recrutement de Randal Kolo Muani ainsi que le départ d'Hugo Ekitike avant la clôture du mercato estival, ce vendredi soir, le PSG semble reprendre espoir dans ces deux dossiers qui sont étroitement liés entre le club parisien et les Allemands de l'Eintracht Francfort. Explications.

Ce n'est plus un secret, Randal Kolo Muani a entamé ces derniers jours un véritable bras de fer avec son club de l'Eintracht Francfort afin de forcer son transfert en direction du PSG. L'attaquant français se trouve même actuellement dans la capitale française pour optimiser ses chances, mais rien n'est simple dans ce feuilleton du mercato.

Le PSG à l'arrêt pour Kolo Muani ?

En effet, ces dernières heures, les négociations semblaient totalement rompues entre le PSG et Francfort, qui a repoussé en boucle les différentes offres formulées pour Randal Kolo Muani. L'espoir semblait donc très mince, et pourtant, il semblerait que tout soit encore possible dans ce feuilleton d'ici la clôture du mercato estival, ce vendredi soir à 23h59.

L'espoir est de retour