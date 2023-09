Le PSG bloqué pour ces deux transferts ?

Jean de Teyssière

En ce dernier jour du mercato estival, les clubs français vont donner un dernier coup de collier afin de mener à bien leur politique sportive. Sur les tablettes du PSG depuis quelques semaines, l'attaquant français de l'Eintracht Francfort, Randal Kolo Muani est parti au clash avec son club pour rejoindre le PSG. Hugo Ekitike pourrait lui faire le chemin inverse, lui qui a été informé par sa direction que le club ne comptait pas sur lui cette saison. A quelques heures de la fin du mercato, rien n'aurait bougé pour le moment.

Pour l'heure, l'équipe du PSG n'est peut-être toujours pas celle qui se lancera dans cette saison 2023-2024. Il pourrait bien y avoir du changement, surtout en attaque puisque Randal Kolo Muani fait partie des pistes très chaudes du PSG en cette fin de mercato. De l'autre côté, l'Eintracht Francfort semble vouloir faire venir Hugo Ekitike, considéré comme indésirable au PSG. Cette journée devrait bel et bien être décisive, dans un sens comme dans l'autre.

Rien ne bouge pour Kolo Muani...

C'est désormais clair et net dans la tête de tout le monde, Randal Kolo Muani veut quitter l'Eintracht Francfort pour rejoindre le PSG. L'international français l'a même annoncé publiquement il y a deux jours : « Je dois beaucoup à l’Eintracht Francfort. J’ai pris les fans dans mon cœur et je me suis toujours comporté de manière très professionnelle. J’ai toujours tout donné pour le club jusqu’au bout. Mais ce n’est un secret pour personne que le Paris Saint-Germain m’a fait une offre record. S’installer à Paris est désormais pour moi une opportunité unique. J’aimerais déménager à Paris et j’en ai également informé les dirigeants. » Sauf qu'après les trois offres du PSG, Francfort n'a toujours pas bougé, eux qui demandent au moins 100M€ pour laisser partir leur attaquant. Mais selon Foot Mercato , à cette heure, rien n'a évolué positivement dans le sens d'un départ du Français. Le PSG n'a pas encore formulé de nouvelle offre pour s'offrir RKM.

...ni pour Ekitike