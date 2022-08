Foot - Mercato - ASSE

L'ASSE est en feu sur le mercato, quatre joueurs arrivent

Publié le 29 août 2022 à 14h30 par Arthur Montagne

Très active depuis l'ouverture du mercato, l'AS Saint-Etienne a déjà bouclé l'arrivée de huit nouveaux joueurs afin de renforcer un effectif délesté de nombreux cadres durant l'été. Néanmoins, cela n'est pas encore suffisant aux yeux de Laurent Batlles qui ne peut que constater les difficultés de son équipe en ce début de saison en Ligue 2. Mais qu'il se rassure, quatre nouveaux joueurs vont débarquer dans les prochaines heures !

L'été s'annonçait très mouvementé du côté de l'ASSE. Et cela s'est rapidement confirmé. Et pour cause, après sa relégation en Ligue 2, le club stéphanois a été contraint de laisser filer plusieurs cadres. Certains voyaient leur contrat arriver à échéance, à l'image de Wahbi Khazri, Ryad Boudebouz ou encore Romain Hamouma, tandis que d'autres ont été vendus afin de compenser les pertes engendrées par la relégation. C'est le cas de Lucas Gourna-Douath, transféré à Salzbourg pour 13M€ ou encore Denis Bouanga qui a rejoint Los Angeles FC pour environ 4,5M€. Par conséquent, Laurent Batlles attendait des renforts et il en a obtenu huit à savoir Mathieu Cafaro, Dylan Chambost, Anthony Briançon, Lenny Pintor, Victor Lobry, Jimmy Giraudon, Benjamin Bouchouari et Mathieu Dreyer. Mais ce n'est encore suffisant aux yeux de l'entraîneur stéphanois qui espère voir arriver de nouveaux joueurs d'ici le 1er septembre afin de redresser la barre en championnat après un début de saison poussif.

L'ASSE tient en fin son buteur

Pour commencer, Laurent Batlles espère voir débarquer un nouvel avant-centre. Seul spécialiste du poste dans l'effectif stéphanois, Jean-Philippe Krasso réalise un début de saison intéressant, mais l'ASSE veut le mettre en concurrence et offrir une autre solution. Dans cette optique, les Verts semblent avoir trouvé le joueur idéal. Selon les informations de L'EQUIPE , Ibrahima Wadji (27 ans) est arrivé dans le Forez afin de s'engager pour trois saisons avec les Verts. Arrivé en provenance du Karabagh Agdam, l'attaquant sénégalais va passer sa visite médicale. Repéré par Loïc Perrin, coordinateur sportif de l'ASSE, et Samuel Rustem, directeur général adjoint en charge des activités sportives, Ibrahima Wadji va débarquer pour un transfert estimé à 1M€, hors bonus.

Mercato - ASSE : C'est confirmé, Batlles a enfin trouvé son nouveau buteur https://t.co/QJa7TEB1EH pic.twitter.com/A9ZeuyXqsv — le10sport (@le10sport) August 29, 2022

Trois autres joueurs arrivent

Mais c'est loin d'être terminé puisque l'ASSE devrait annoncer trois autres recrues dans la foulée. Le polyvalent défenseur français évoluant Young Boys de Berne, en Suisse, va également s'engager à l'ASSE, comme révélé par Le Parisien . Les détails de la transaction n'ont pas filtré, mais il devrait s'agir d'un contrat de deux ans selon L'EQUIPE . Enfin, les Verts vont également aller piocher du côté de Lorient puisque les transferts du milieu de terrain Thomas Monconduit (31 ans) et du défenseur central Léo Pétrot (25 ans) sont également bouclés. Les deux joueurs s'engageront pour trois saisons et ces derniers jours, le montant de 1M€ avait circulé pour cette double opération.

Batlles peut souffler