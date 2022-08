Foot - Mercato - FC Nantes

Le clash n'est pas terminé, Kombouaré glisse un gros tacle à Kita

Publié le 29 août 2022 à 12h30 par Arthur Montagne

Soulagé d'apprendre que Ludovic Blas va finalement rester au FC Nantes, Antoine Kombouaré est toutefois toujours très remonté en interne contre sa direction. Et pour cause, le Kanak critique la gestion de ce dossier qui aurait généré de l'inquiétude et des tensions en interne. Et il rappelle aussi qu'il attend encore quatre renforts.

Le mercato est source de tensions du côté du FC Nantes. Et pour cause, jusque-là, les Canaris ont effectivement simplement recruté Moussa Sissoko en provenance de Watford pour environ 2M€ tandis que Mostafa Mohamed et Evann Guessand ont été prêtés respectivement par Galatasaray et l'OGC Nice. Et c'est loin d'être suffisant aux yeux d'Antoine Kombouaré qui avait même clairement menacé de partir s'il n'était pas écouté par sa direction. Néanmoins, le Kanak peut se réjouir de l'issue du feuilleton Blas.

«Le problème c’est qu’on a mal géré la situation dès le départ»

En effet, longtemps annoncé proche du LOSC, Ludovic Blas va finalement rester à Nantes. Un soulagement pour Antoine Kombouaré qui ne peut toutefois pas s'empêcher de glisser un tacle à Waldemar Kita. « Ludovic Blas est bien Nantais jusqu’à la fin de la saison. Le problème c’est qu’on a mal géré la situation dès le départ. Il y a eu une discussion entre sa famille, ses conseillers et le président. Ils ont réglé ça entre eux. Moi, je ne donne qu’un avis sportif. Pour moi il était inconcevable de voir Ludo partir parce qu’on est démuni offensivement. Je défends les intérêt de mon club et surtout de mon équipe », assurait-il après la victoire contre Toulouse (3-1).

«Je continue à dire à ma direction qu’il faut des recrues»

Mais les tensions sont loin d'être terminées puisqu'il ne reste plus que quatre jours avant la fin du mercato et Antoine Kombouaré attend quatre recrues. « Maintenant je continue à dire à ma direction qu’il faut des recrues. Il faut quatre renforts. C’est encore plus vrai car on a des pépins physiques. J’ai confiance, toujours. On ne va pas dire qu’on a mal avant les coups, donc j’attends… Ils savent qu’aujourd’hui, ma volonté c’est de faire quatre renforts pour aider l’équipe car il y a le championnat mais aussi la coupe d’Europe. C’est pour le bien du groupe, de l’équipe. Là, on perd trois joueurs. Je ne vais quand même pas jouer avec le centre de formation. Sur le plan sportif, je ne veux pas de départ ! », ajoute l'entraîneur du FC Nantes. Une recrue par jour, voilà l'objectif fixée à la famille Kita.

EXCLU @le10sport : Kombouaré insiste pour signer Karamoh à Nantes https://t.co/DuTT7moaO1 — Alexis BERNARD (@AlexisBernard10) August 27, 2022

Karamoh, nouvelle source de tensions ?

Et comme révélé en exclusivité par le10sport.com, la priorité d'Antoine Kombouaré sur le mercato se nomme Yann Karamoh. L'entraîneur du FC Nantes apprécie grandement le profil de l'ailier de Parme, sous contrat jusqu'en 2023, mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Au sein de la direction des Canaris, Karamoh ne ferait pas l'unanimité. Et si Waldemar Kita refuse un joueur à Antoine Kombouaré, ça pourrait de nouveau exploser.