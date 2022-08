Foot - Mercato - ASSE

Transferts - ASSE : Lassé du mercato, Laurent Batlles craque

Publié le 27 août 2022 à 23h15 par La rédaction

Bon dernier de Ligue 2 avant la rencontre face à Valenciennes, l’AS Saint-Etienne est dans la tourmente. Visiblement très agacé par le début de saison de son équipe, le nouveau coach de l’ASSE Laurent Batlles a poussé un énorme coup de gueule sur ses joueurs, avant la 4e rencontre de la saison…

Laurent Batlles n’est pas du tout content de la situation. Avant la rencontre de Ligue 2 face à Valenciennes, l’AS Saint-Etienne pointait à la 20e et dernière place de Ligue 2 BKT. Avec -1 point suite à une sanction, les Verts sont en grande difficulté depuis le début de la saison. Alors avant le match face à Valenciennes, Laurent Batlles a poussé un énorme coup de gueule sur certains de ses joueurs…

« Je monte en pression »

Ainsi, dans des propos relayés par l’Équipe , Laurent Batlles a évoqué sa situation et la situation au sein de l’ASSE depuis le début de la saison. « Ce sont des choses privées. Moi quand on me dit qu'on veut rester, qu'on est dans le projet et qu'on ne fait pas ce qu'il faut sur et hors du terrain, je monte en pression. Là, on a bien entendu que j'en avais marre d'avaler des couleuvres. » Un message clair envoyé à ses joueurs…

« Personne ne pourra se cacher »