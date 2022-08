Foot - Mercato - Real Madrid

Real Madrid : Interpellé par Carlo Ancelotti, il scelle son avenir

Publié le 27 août 2022 à 22h30 par La rédaction mis à jour le 27 août 2022 à 22h35

Luka Modric est devenu l’une des figures emblématiques du Real Madrid. L’international croate a en effet régalé les supporters des Merengue avec ses performances depuis maintenant 10 ans. Et Carlo Ancelotti, son coach actuel, a lancé un appel du pied à Modric au sujet de sa prolongation de contrat…

Luka Modric est l’une des icônes du Real Madrid. Avec 439 matches au compteur sous le maillot des Merengue , l’international croate a eu l’occasion de briller à plusieurs reprises. Le milieu de terrain est considéré comme l’un des meilleurs du monde, et a d’ailleurs remporté le Ballon d’Or 2018 après sa Coupe du Monde et sa saison phénoménale au sein du Real Madrid. Et alors que son contrat se termine à l’issue de la saison chez les Merengue , Luka Modric a envoyé un message fort…

« Hala Madrid ! On continue »

Ainsi, sur son compte Twitter , Luka Modric a évoqué son aventure au sein du Real Madrid, qui dure depuis maintenant 10 ans. « Aujourd’hui, ça fait 10 ans que j’ai signé au Real Madrid. Une des meilleures décisions de ma vie. Jouer pour le meilleur club du monde est un rêve dont je n’arrive toujours pas à me réveiller. Hala Madrid ! On continue ». De quoi répondre à un appel du pied de son entraîneur…

Mercato - Real Madrid : Ancelotti interpelle Modric pour son avenir https://t.co/knZlwu9juF pic.twitter.com/E5ll0ReEKl — le10sport (@le10sport) August 27, 2022

« Je pense qu’il va continuer pour une autre saison »

En effet, quelques temps plus tôt, Carlo Ancelotti évoquait la situation de Luka Modric lors d’une conférence de presse avant le prochain match du Real Madrid. « La prolongation de Luka Modric ? C’est une bonne signature pour le Real Madrid et pour lui. Sa carrière a été marquée par une grande continuité et il a toujours très bien joué, à un très haut niveau. Il peut en faire plus car je le vois frais et très motivé. Je pense qu’il va continuer pour une autre saison » a ainsi affirmé l’entraîneur italien. Un sacré appel du pied pour Luka Modric…

« Le Bernabeu est très spécial pour moi »