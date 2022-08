Foot - Mercato - Real Madrid

Real Madrid : Ancelotti annonce la couleur pour la fin du mercato

Publié le 27 août 2022 à 17h35 par La rédaction

Après avoir triomphé pour la quatorzième fois de son histoire en Ligue des champions, le Real Madrid était attendu au tournant sur ce mercato. L'échec Kylian Mbappé oublié, les Merengue avaient dégainé le chéquier pour s'offrir Aurélien Tchouaméni au nez et à la barbe du PSG et de Liverpool. Mais il fallait aussi prolonger certains cadres et dégraisser l'effectif. Carlo Ancelotti a fait le point en conférence de presse.

Fort de son quatorzième triomphe en Ligue des champions, le Real Madrid avait prévu un grand mercato. Priorité absolue, Kylian Mbappé a finalement pris la décision de prolonger avec le PSG. Les Madrilènes avaient alors réagi en concluant la venue du très courtisé Aurélien Tchouaméni. Début juin, Luka Modric avait prolongé son bail avec la Maison Blanche . Carlo Ancelotti s'en est réjouit une nouvelle fois en conférence de presse. La vente surprise de Casemiro à Manchester United n'a pas chamboulé les plans du Real. Marco Asensio pourrait quant à lui quitter Madrid cet été mais il ne devrait pas être remplacé. A moins d'une semaine de la fin du mercato, Carlo Ancelotti a fait le point ce samedi.

🏆 Carlo Ancelotti - the first coach to win the #UCL 4 times 👏👏👏#UEFAawards || #UCLdraw pic.twitter.com/RFhKQPMFo0 — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) August 25, 2022

«Si Asensio part, nous n'allons pas signer quelqu'un»

Présent en conférence de presse à la veille du match face à l'Espanyol Barcelone, Carlo Ancelotti a clarifié la situation de Marco Asensio et mis fin aux rumeurs de départ de Dani Ceballos. « S'il existe de bonnes options pour Marco Asensio et le club, elles seront évaluées. Si Asensio part, nous n'allons pas signer quelqu'un parce que nous n'avons pas besoin d'un joueur. Dani Ceballos va rester, il fait partie de notre projet » a déclaré l'entraineur italien.

Ancelotti est ravi de la prolongation de Modric

Le Real avait rapidement réglé la situation de Luka Modric afin d'éviter d'éventuelles rumeurs de départ. Ancelotti s'en est une nouvelle fois réjouit ce samedi. « La prolongation de Modric ? C’est une bonne signature pour le Real Madrid et pour lui. Sa carrière a été marquée par une grande continuité et il a toujours très bien joué, à un très haut niveau. Il peut en faire plus car je le vois frais et très motivé. Je pense qu'il va continuer pour une autre saison . »

Hoy, hace 10 años, fiché por el Real Madrid. Una de las mejores decisiones de mi vida. Jugar en el mejor club del mundo es un sueño del que todavía no me quiero despertar. HALA MADRID!! Seguimos 💪😄🙏 pic.twitter.com/gOV9ZQh3cp — Luka Modrić (@lukamodric10) August 27, 2022

« Une des meilleures décisions de ma vie