Transferts : Ça chauffe en coulisse pour le feuilleton Cavani

Publié le 27 août 2022 à 21h35 par Thomas Bourseau

Un retour en France pour Edinson Cavani ? Après un passage au PSG, El Matador serait attendu à l’OGC Nice qui aurait mis la main au portefeuille pour l’inciter à venir sur la Côte-d’Azur. Cependant, la priorité de l’Uruguayen serait de s’engager en faveur d’un club espagnol, et particulièrement le FC Valence. Faute d’une offre jugée suffisamment importante, l’équipe ibérique se mettrait en danger.

Edinson Cavani est à nouveau agent libre. Comme ce fut le cas à l’été 2020 après son départ du PSG, El Matador se retrouve libre de tout contrat. Et comme lors de la fenêtre des transferts en question, à la fin du mois d’août, Cavani n’est toujours pas fixé sur son avenir. Annoncé à l’OGC Nice, au FC Valence, à Villarreal ou encore à la Real Sociedad, Edinson Cavani semble être dans le flou alors que le mercato estival fermera ses portes le 2 septembre prochain.

Nice a dégainé une belle offre pour Cavani

L’OGC Nice, sous l’impulsion de son entraîneur Lucien Favre, ferait du recrutement d’Edinson Cavani un dossier chaud de cette fin de mercato. C’est en effet ce que RMC Sport dévoilait dernièrement. Et il semblerait que les décideurs niçois soient passés à l’action. À en croire TMW , le GYM aurait offert un salaire annuel net de 4M€. Une offre bien plus importante que celle du FC Valence, club que Cavani aimerait rejoindre.

Nice fait mieux que Valence, mais…

Pour s’attacher les services d’Edinson Cavani, le FC Valence serait prêt à offrir un contrat de deux ans au Matador, une durée réclamée par le principal intéressé. Néanmoins, le pensionnaire de Liga ne proposerait qu’un salaire annuel de 2M€ la première saison et un salaire, via des bonus, atteignant les 2M€ la seconde. Une proposition qui ne plairait pas à Cavani, souhaitant avoir un salaire garanti sur l’ensemble de son contrat et non dicté par des bonus.

Cavani attend une meilleure offre de Valence ou il ira ailleurs