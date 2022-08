Foot - Mercato

Ça coince pour le transfert de Cavani, la chance de Nice ?

Publié le 27 août 2022 à 19h10 par Thomas Bourseau

Après avoir déjà connu la Ligue 1 en tant que joueur du PSG, Edinson Cavani ne semblerait pas être prêt à revenir dans l’hexagone à l’OGC Nice. Sa priorité demeurerait l’Espagne. Cependant, le FC Valence ne lui apporterait pas satisfaction au niveau du salaire.

Edinson Cavani a n’a connu que trois championnats européens depuis le début de sa carrière. Passé par Palerme et Naples en Serie A, celui qui est surnommé El Matador a empilé les trophées nationaux avec le PSG en l’espace de sept saisons et a goûté à la Premier League avec Manchester United. Libre de tout contrat, Cavani pourrait-il retrouver la Ligue 1 ?

Cavani pas prêt à rejoindre Nice… pour le moment

Cela fait à présent quelque temps que le nom d’Edinson Cavani est lié à l’OGC Nice. Entraîneur des Aiglons , Lucien Favre en ferait même sa priorité offensive après avoir déjà recruté deux noms du football européen, en les personnes d’Aaron Ramsey et de Kasper Schmeichel. D’après TMW , un salaire de 4M€ par saison aurait été proposé par l’OGC Nice. Une offre qui aurait été mise de côté par Cavani.

Ça coince entre Valence et Cavani pour le salaire