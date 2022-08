Foot - Mercato - PSG

Une condition est révélée pour le transfert de Paredes

Publié le 27 août 2022 à 18h45 par La rédaction

Actuellement en pleine opération dégraissage, le Paris Saint-Germain est en train de plancher pour trouver des portes de sortie à plusieurs joueurs sur le marché des transferts. Parmi eux, on retrouve notamment Leandro Paredes, qui plairait beaucoup à la Juventus. Et les dirigeants parisiens ont reçu un message clair dans ce dossier…

Leandro Paredes s’approche de plus en plus de la sortie du Paris Saint-Germain. En effet, depuis plusieurs semaines, le PSG travaillerait pour trouver des portes de sortie à plusieurs joueurs de leur effectif. On retrouve notamment, parmi eux, l’international argentin. Et le milieu de terrain serait notamment pisté par la Juventus, qui a confirmé son intérêt pour le parisien…

« Avec Paredes, nous discutons »

Ainsi, dans un entretien accordé à DAZN avant le match Juventus - AS Roma, l’administrateur délégué de la Vieille Dame Maurizio Arrivabene a évoqué le cas Leandro Paredes, annoncé sur le départ du PSG. « Avec Paredes, nous discutons, mais comme je l'ai dit, il est très important de boucler des départs ». Un message est donc clair : avant de recruter Leandro Paredes, la Juventus va devoir dégraisser…

Quel départ à la Juve pour l'arrivée de Leandro Paredes ?

Désormais, la question serait de savoir quel joueur pourrait quitter la Juventus pour permettre à Leandro Paredes de rejoindre l’effectif. Alors que pendant plusieurs semaines Adrien Rabiot était évoqué comme partant vers Manchester United, le Français devrait finalement rester. Arthur, annoncé un temps du côté du FC Valence, n’a toujours pas quitté le club. Les regards se sont récemment tournés vers Denis Zakaria, apprécié notamment en Bundesliga, ou encore Weston McKennie. Affaire à suivre, donc, pour le milieu du PSG, qui ne voudrait que la Juventus pour son avenir…