Mercato - PSG : Une énorme réponse tombe pour ce transfert Campos

Publié le 27 août 2022 à 17h10 par La rédaction mis à jour le 27 août 2022 à 17h11

Alors que les négociations seraient toujours en cours depuis plusieurs semaines dans le dossier Fabian Ruiz, le PSG serait tout proche de boucler la signature du milieu de terrain de Naples. Et Luis Campos a reçu une très grosse réponse concernant la situation du joueur du Napoli, annoncé comme la priorité au milieu de terrain…

Le Paris Saint-Germain n’a toujours pas terminé son mercato. En effet, les dirigeants parisiens souhaiteraient toujours incorporer un milieu de terrain, un défenseur central et un attaquant au sein de l’effectif du club de la capitale. Dans ce contexte, Luis Campos serait en train de travailler pour faire venir le milieu du Napoli Fabian Ruiz. Et si ce dossier semble traîner en longueur depuis plusieurs semaines, une grosse réponse est tombée concernant ce transfert…

« Nous nous sommes dit deux choses »

Ainsi, en conférence de presse, l’entraîneur de Naples Luciano Spalletti a évoqué la situation de Fabian Ruiz devant les journalistes. « Ai-je eu l'occasion de confronter Fabian ? Comment vit-il ce moment ? Si tu étais de Naples, j'aurais des confrontations avec toi aussi, je confronte tout le monde, il ne sera pas très content mais ensuite, dans la confrontation et le dialogue, nous nous sommes dit deux choses et c'est tout sur la base de la volonté ce qui se passe ». Une déclaration qui en dit long sur la situation du milieu de terrain de Naples, toujours pisté par le PSG…

Un transfert à 25M€ vers Paris ?

Le transfert de Fabian Ruiz vers le PSG ne serait plus qu’une question de temps. En effet, la presse italienne rapporte depuis plusieurs semaines un accord entre Naples et le PSG, pour un transfert d’une somme de 25M€. Par ailleurs, les dirigeants parisiens se seraient également mis d’accord avec le joueur, pour un contrat de 5 ans. Ce ne serait plus qu’une question de temps avant la signature de Fabian Ruiz dans e club de la capitale, alors que dans le même temps, le Napoli travaillerait sur le transfert de Keylor Navas…