Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Chassé-croisé prévu avec ce transfert de Campos

Publié le 27 août 2022 à 10h10 par La rédaction

Malgré les venues de Vitinha et de Renato Sanches au milieu de terrain, Luis Campos n'en a pas fini avec ce secteur de jeu. Ainsi, il aurait fait de Fabian Ruiz sa priorité absolue. Néanmoins, Naples est très dur en affaires et attend plus de 20M€. Grâce à cette somme, les Azzurri pourraient recruter Keylor Navas.

Luis Campos n'a pas encore terminé son mercato. Le conseiller sportif du PSG veut notamment boucler le dossier Fabian Ruiz qui traîne depuis des semaines. Les deux clubs discutent toujours de la somme qui satisfera les deux parties. Elle pourrait permettre à Naples de faire venir Keylor Navas.

Transferts - PSG : Luis Campos s’active pour ce transfert à 30M€ https://t.co/Gjv5Hq5nte pic.twitter.com/ZZq7CDsWfd — le10sport (@le10sport) August 26, 2022

Naples fixe sa demande

Comme le confirme Gianluca Di Marzio, journaliste pour Sky Italia , le PSG et Naples discutent du montant du transfert de Fabian Ruiz. Naples en attendrait plus de 20M€. Mercredi, AS évoquait une offre de 25M€ pour le milieu de terrain de 26 ans. Mais pour l'instant, aucun accord n'a été trouvé.

Navas pourrait faire le chemin inverse