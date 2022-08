Foot - Mercato

Le transfert de Cristiano Ronaldo plombé par une opération à 100M€

Publié le 27 août 2022 à 09h30 par Pierrick Levallet

Plus le temps passe, plus Erik Ten Hag est agacé par la situation de Cristiano Ronaldo. Le technicien néerlandais aurait désormais ouvert la porte au Portugais. De son côté, Jorge Mendes aurait renoué les contacts avec le Napoli pour le quintuple Ballon d’Or récemment. Mais alors que le super agent insisterait pour son transfert, l’opération n’est pas sûre d’aboutir à cause de Victor Osimhen.

Alors que le mercato ferme ses portes dans quelques jours, Cristiano Ronaldo n’est pas encore fixé sur l’identité de son club pour cette saison. Manchester United ne disputera pas la Ligue des champions, chose que le Portugais veut absolument. Le quintuple Ballon d’Or chercherait donc un nouveau club et aurait postulé chez des équipes comme Chelsea, le PSG, le Borussia Dortmund ou encore l’Atletico de Madrid. Mais jusqu’à présent, Cristiano Ronaldo n’a essuyé que des refus. Par ailleurs, il ne serait plus vraiment désiré à Manchester United.

Ten Hag ne veut plus de Cristiano Ronaldo

Comme le rapportait le Sun , Erik Ten Hag commencerait à s’agacer de l’attitude de Cristiano Ronaldo. Le technicien néerlandais estime qu’il plombe le processus de reconstruction qu’il essaye de mettre en place. L’ancien de l’Ajax Amsterdam aurait même été particulièrement en colère lorsque le Portugais a révélé qu’il allait faire toute la lumière sur sa situation, n’hésitant pas à montrer son mécontentement lors d’une réunion avec ses joueurs et à charger directement Cristiano Ronaldo. Erik Ten Hag en aurait eu assez et voudrait que le quintuple Ballon d’Or s’en aille. Chez les joueurs, on estime que l’attitude et l’humeur de l’attaquant de 37 ans affecte le groupe et donc les résultats de l’équipe. Cristiano Ronaldo ne fait clairement plus l’unanimité à Manchester United. Son clan aurait d’ailleurs rouvert une piste pour son départ.

Un retour en Serie A en vue ?

D’après Sky Italia , Jorge Mendes aurait relancé les contacts avec le Napoli pour Cristiano Ronaldo. Les deux parties avaient déjà engagé de premières discussions début août, sans que cela n’aboutisse pour autant. Avec un secteur offensif bien garni suite à aux arrivées des dernières recrues (Khvicha Kvaratskhelia, Giacomo Raspadori et Giovanni Simeone), Naples pourrait être ouvert à l’idée d’un départ d’un attaquant si Cristiano Ronaldo rejoint le club. En contre-partie, Jorge Mendes s’engagerait à ramener une grosse offre pour Victor Osimhen. On parlerait d’une proposition « à trois chiffres » pour le Nigérian.

