Mercato

Cristiano Ronaldo est attendu en roi dans ce club

Publié le 26 août 2022 à 18h15 par Quentin Guiton

La fin du mercato approche à grands pas et Cristiano Ronaldo est toujours un joueur de Manchester United. Désireux de partir pour jouer la Ligue des champions cette saison, le Portugais ne parvient pas à trouver preneur. Après la rumeur OM, Ronaldo est à présent proposé à Naples. D’ailleurs, il saurait déjà à quoi s'en tenir s'il venait à débarquer en Italie…

Cristiano Ronaldo désire toujours quitter Manchester United d’ici la fin du mercato. Le quintuple Ballon d’Or voudrait absolument disputer la Ligue des champions cette saison. Seulement, le Lusitanien est toujours un joueur des Red Devils car il peine à trouver une porte de sortie. Et après la folle rumeur l’envoyant l’OM, le voilà à présent proposé à Naples.

Mercato : L’OM lâche sa réponse pour le transfert de Cristiano Ronaldo https://t.co/UGRNcfH9ya pic.twitter.com/Db80dxnE2t — le10sport (@le10sport) August 26, 2022

Naples, dernière solution pour Ronaldo ?

Ainsi, Jorge Mendes, l’agent de la star portugaise, aurait sondé Naples. D’ailleurs, ce dernier aurait déjà un plan en tête. Selon Il Corriere dello Sport , l’idée serait d’amener Manchester United à lancer une offre pour Victor Osimhen afin de faire de la place à Ronaldo. Néanmoins, cette stratégie s’annoncerait compliquée, les Partenopei réclamant pas moins de 140M€ pour leur attaquant.

« Je suis sûr que tout le vestiaire l'accueillerait de la meilleure façon possible »