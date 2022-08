Mercato

Après l'OM, un autre démenti tombe pour Cristiano Ronaldo

Publié le 26 août 2022 à 19h15 par Quentin Guiton mis à jour le 26 août 2022 à 19h20

Cristiano Ronaldo veut toujours quitter Manchester United d’ici la fin du mercato. Mais le temps presse ! Et le Portugais est toujours un joueur des Red Devils, lui qui peine à trouver preneur. Dernièrement, Jorge Mendes aurait sondé Naples pour son joueur et aurait même déjà monté un plan ! Seulement, il vient de tomber à l’eau…

Le feuilleton Ronaldo n’en finit pas. Cet été, le quintuple Ballon d’Or demandait son départ de Manchester United, lui qui désire à tout prix jouer la Ligue des champions. Seulement, Cristiano Ronaldo est toujours un joueur mancunien aujourd’hui. Il faut dire que le Lusitanien s’est fait recaler de partout, y compris par l'OM comme Pablo Longoria l'a bien souligné ces dernières heures, et les portes de sortie s’amenuisent de jour en jour. Dernièrement, l’agent du joueur, Jorge Mendes, aurait proposé les services du Portugais à Naples.

Mercato : Le feuilleton Cristiano Ronaldo est totalement relancé https://t.co/sCplE9t3i5 pic.twitter.com/fyvFe0Atrz — le10sport (@le10sport) August 26, 2022

Chassé-croisé entre Osimhen et Ronaldo

Et selon le Corriere dello Sport , Jorge Mendes aurait même déjà pensé à une stratégie pour que Cristiano Ronaldo puisse débarquer dans le sud de l’Italie. Ainsi, il voudrait amener Manchester United à faire une offre pour Victor Osimhen afin de faire de la place au Lusitanien. Problème, les Partenopei réclameraient pas moins de 140M€ pour leur attaquant nigérian. Mais ça n’est pas le seul obstacle à cette opération, loin de là…

« Aucune négociation en cours, aucun échange »