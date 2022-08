Foot - Mercato - PSG

Transferts - PSG : Luis Campos s’active pour ce transfert à 30M€

Après les venues de Vitinha et de Renato Sanches, Luis Campos n'est pas rassasié et attend une nouvelle recrue au milieu de terrain. Le conseiller sportif du PSG s'intéresserait depuis plusieurs semaines au milieu de terrain espagnol Fabian Ruiz. Cependant, le dossier est bouché car Paris n'a pas su satisfaire les demandes de Naples.

Le PSG entre dans la phase finale de son mercato. Le temps presse désormais pour Luis Campos. Et afin d'offrir le meilleur effectif possible à Christophe Galtier, le Portugais aimerait signer Fabian Ruiz. Le dossier pourrait connaître une avancée considérable car les deux clubs s'activent pour s'entendre sur le montant du transfert.

Le PSG et Naples prêts à conclure le deal pour 30M€ ?

D'après les informations d' Il Mattino , le PSG et Naples travaillent actuellement pour trouver un accord concernant la somme de la transaction, la demande initiale de Naples étant de 30M€. Mercredi, AS évoquait une offre de 25M€ pour le milieu de terrain de 26 ans. Fabian Ruiz dont le contrat expire l'été prochain, n'a pas renouvelé avec Naples et reste sur le marché

Ruiz veut venir

Fabian Ruiz n'est pas insensible à l'intérêt parisien. Le joueur espagnol serait même déjà d'accord avec le PSG. Reste maintenant aux deux clubs de trouver un terrain d'entente.