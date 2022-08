Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria change totalement ses plans sur le mercato

Publié le 27 août 2022 à 18h30 par Hugo Chirossel

Alors que Pablo Longoria avait mis la pression sur Duje Caleta-Car pour son transfert, la situation est en train de s’inverser. Leonardo Balerdi est en partance pour Bologne et l’international croate pourrait finalement être conservé, à condition qu’il prolonge son bail d’au moins une saison supplémentaire afin de ne pas partir libre.

La fin du marché des transferts se rapproche, mais l’Olympique de Marseille n’en a pas encore fini avec son mercato. Pourtant, les choses ont déjà beaucoup bougé au sein de l’effectif marseillais, notamment en défense. Chancel Mbemba, Samuel Gigot et Isaak Touré sont venus renforcer la charnière centrale de l’OM. Depuis le début de la saison, seul un joueur présent l’année derrière a été utilisé à ce poste par Igor Tudor : Leonardo Balerdi. Mais la situation est en train de changer.

Bologne s’intéresse à Balerdi

En effet, Gianluca Di Marzio a révélé ce samedi que Bologne avait fait une offre de 8M€ à l’OM pour s’attacher les services du défenseur argentin âgé de 23 ans. Le club italien souhaite en faire le successeur d’Arthur Theate, qu’il a vendu contre un peu plus de 20M€ au Stade Rennais. Si Leonardo Balerdi ne souhaite pas partir, d’après RMC Sport , les Marseillais sont dans l’obligation de vendre et l’Argentin, sous contrat jusqu’en 2026, pourrait en faire les frais. Le joueur de son côté est prêt à se battre pour gagner sa place dans le onze d’Igor Tudor. Il a d’ailleurs été titularisé lors des trois premières journées de championnat, mais la donne risque de changer avec l’arrivée d’Eric Bailly en provenance de Manchester United.

L’OM revoit ses plans

En revanche, il pourrait se raviser si le technicien croate se passe de ses services dimanche, à l’occasion du déplacement sur la pelouse de Nice. Bologne lui propose un contrat intéressant et Leonardo Balerdi pourrait se laisser tenter. Une situation inattendue du côté de l’OM, puisque c’est Duje Caleta-Car qui était pressenti pour s’en aller. Lors de la présentation d’Alexis Sanchez, Pablo Longoria n’avait d’ailleurs pas hésité à lui mettre un coup de pression : « la situation de Duje (Caleta-Car) est particulière, mais la discussion a été claire entre tout le monde. La politique du club, on peut le répéter : aucun joueur en fin de contrat dans son effectif. C'est clair pour tous les joueurs, on a parlé avec l'entourage de Duje, avec le joueur et c'est très clair par rapport à la politique du club », avait déclaré le président de l’OM.

Caleta-Car finalement conservé ?