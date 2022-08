Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Après son départ, il fracasse Claude Puel

Publié le 27 août 2022 à 18h15 par La rédaction

Avant de retrouver les Verts pour le compte de la cinquième journée de Ligue 2, Mathieu Debuchy, maintenant à Valenciennes, est revenu sur son départ précipité à l'été dernier. Il en profite pour adresser un tacle à Claude Puel, coach de l'époque, et admet avoir tourné la page avec le club du Forez.

L'AS Saint-Étienne se déplace à Valenciennes ce samedi. Ce sera l'heure des retrouvailles avec son ancien club pour Mathieu Debuchy. Dans un entretien accordé au Progrès , il se confie sur les coulisses de son départ de l'ASSE.

Mercato - ASSE : Coup de tonnerre pour la vente du club, tout est relancé https://t.co/1gvQfYtFBi pic.twitter.com/gbVsoiFPRV — le10sport (@le10sport) August 27, 2022

«Cela n’a pas été le choix du club, et surtout du coach»

La volonté de Mathieu Debuchy était de rempiler pour un an de plus. Il regrette la décision de Claude Puel et de la direction stéphanoise. « J’aurais aimé continuer l’aventure un an de plus. À la base, j’étais conditionné pour ça. Cela n’a pas été le choix du club, et surtout du coach (Claude Puel) » déplore le défenseur.

«Je suis passé à autre chose»