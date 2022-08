Foot - Mercato

Ten Hag a un plan pour le transfert de Cristiano Ronaldo

Publié le 27 août 2022 à 18h10 par Pierrick Levallet

Annoncé sur le départ depuis plusieurs semaines maintenant, Cristiano Ronaldo ne cesse de se faire recaler. Ces derniers jours, l’agent du Portugais a relancé les contacts avec le Napoli. En attendant, les relations seraient en train de se tendre entre Cristiano Ronaldo et Erik Ten Hag. Le technicien néerlandais aurait d’ailleurs un plan pour le pousser vers la sortie.

Les relations sont plutôt tendues entre Cristiano Ronaldo et Erik Ten Hag dernièrement. Rien n’irait plus entre les deux hommes, alors que le mercato ferme ses portes prochainement et que le Portugais est toujours à la recherche d’un nouveau club. Après avoir été recalé par Chelsea, le Borussia Dortmund, l’Atletico de Madrid ou encore le PSG, Cristiano Ronaldo est désormais lié au Napoli ces derniers jours. De son côté, Erik Ten Hag commence à être irrité par le comportement du quintuple Ballon d’Or.

Mercato : Une opération totalement folle en préparation pour Cristiano Ronaldo ? https://t.co/8TBRe4Xf4A pic.twitter.com/3Rg6rUmT3J — le10sport (@le10sport) August 27, 2022

Ten Hag s’en prend à Cristiano Ronaldo...

Comme le révélait le Sun , Erik Ten Hag n’aurait pas hésité à s’en prendre à Cristiano Ronaldo lors d’une réunion avec les joueurs. Le technicien néerlandais serait agacé par l’attitude de l’attaquant de 37 ans, qui avait déclaré il y a peu qu’il allait faire toute la lumière sur son avenir. Récemment, Jorge Mendes a relancé les contacts avec le Napoli et s’est engagé à amener une grosse offre pour Victor Osimhen en contre-partie d’après la presse italienne. De son côté, Erik Ten Hag serait désormais prêt à laisser partir Cristiano Ronaldo.

... et ne lui fait plus confiance