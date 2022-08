Foot - Mercato - ASSE

ASSE : Coup de tonnerre pour la vente du club, tout est relancé

Publié le 27 août 2022 à 11h30 par Bernard Colas mis à jour le 27 août 2022 à 11h30

Après avoir annoncé la vente prochaine de l’AS Saint-Étienne suite à la relégation du club en Ligue 2, Roland Romeyer et Bernard Caiazzo sont très loin d’avoir trouvé un repreneur. Annoncé en pole il y a quelques semaines, David Blitzer aurait désormais tourné la page ASSE. De quoi semer le trouble sur le rachat de l’écurie stéphanoise.

Au soir de la relégation de l’ASSE en Ligue 2, Roland Romeyer et Bernard Caiazzo publiaient un communiqué pour annoncer la vente prochaine du club, alors que les pistes s’enchaînaient pour un rachat. « Dans quelque temps, nous annoncerons une nouvelle importante concernant l’avenir du club et le nôtre. Une page essentielle de notre vie se tournera mais nous plaçons au-dessus de tout l’institution ASSE qui retrouvera très vite, nous en sommes convaincus, le chemin de l’élite. » Depuis, rien n’a bougé, et la situation sportive de l’AS Saint-Étienne empire. Lanterne rouge de Ligue 2 après quatre journées et une humiliation à Geoffroy-Guichard face au Havre (0-6) le week-end dernier, le club espère se relancer ce samedi contre Valenciennes alors que Laurent Batlles attend du renfort. Une fin de mercato qui pourrait être mouvementée dans le Forez, alors qu’à l’inverse, le dossier vente ne devrait pas évoluer rapidement.

Le dossier vente traîne en longueur

Alors que Roland Romeyer et Bernard Caïazzo ont mis en vente le club stéphanois depuis plus d’un an, David Blitzer apparaissait comme le candidat idéal pour boucler ce dossier. Au début de l’été, l’Américain semblait en effet en pole, mais durant le mois de juillet, Roland Romeyer a mis fin à cette piste. « David Blitzer a formulé une offre non liante qui nous a semblé intéressante, à Bernard Caïazzo et à moi, et nous avons demandé à KPMG de lui donner un accès à la data room électronique afin qu’il formule une offre ferme. Toutefois, aucune n’a été déposée dans les délais auxquels il s’était engagé à nous la remettre. KPMG en a conclu que les termes de son offre non liante étaient devenus caducs et acté la fin des discussions avec lui », annonçait le président du directoire de l’ASSE. Et désormais, la page Blitzer est tournée.

Pour David Blitzer, c’est terminé

Comme l’explique But ce samedi, David Blitzer ne relancera pas les discussions pour le rachat de l’ASSE. Les discussions n’auraient jamais été aussi avancées qu’annoncé, et l’homme d’affaires américain aurait désormais la tête ailleurs, agacé de voir que son étude des comptes révèle des informations différentes de celles données par la data room. De quoi justifier ainsi son offre minime formulée oralement, soit 10M€ à se partager entre Roland Romeyer et Bernard Caïazzo. Blitzer serait aujourd’hui en négociation avec Joseph Oughourlian, le président du RC Lens, pour intégrer le club nordiste.

Mercato : L'ASSE au bord du gouffre ? Les Verts font une annonce sur la vente du club https://t.co/GqGAQen2Sp pic.twitter.com/GBjK7SB4lg — le10sport (@le10sport) August 23, 2022

« Le club n’a pas besoin de repreneur pour finir la saison »