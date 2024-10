Transferts : Insulté par les supporters de l'OM, il règle ses comptes

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Après un exil de 4 saisons en Italie, à Sassuolo et à la Fiorentina, Maxime Lopez a fait son grand retour en France. Cet été, le joueur formé à l'OM a posé ses valises à Paris... pour signer avec le Paris FC. Certes Lopez ne s'est pas engagé avec le PSG, mais celui lui a tout de même valu certaines insultes, auxquelles il a tenu à répondre.

Révélé sous le maillot de l'OM, son club formateur, Maxime Lopez évolue désormais à Paris. En effet, cet été, celui qui appartenait précédemment à Sassuolo a rejoint son frère du côté du Paris FC. Une signature qui lui a valu des critiques de la part des supporters de l'OM. Oui Maxime Lopez a rejoint Paris, mais il ne s'est pas engagé avec le PSG et il n'y a aucune rivalité avec le PFC.

« Pas des vrais supporters »

Invité de l'émission Hors Jeu, Maxime Lopez a répondu à ceux qui l'ont insulté suite à son transfert au Paris FC. L'ex-joueur de l'OM a alors lâché : « J’ai reçu des messages, des insultes. Mais ce n’est pas des vrais supporters, ce sont des supporters qui ne sont jamais allés au stade, qui ne connaissent même pas le Vélodrome ».

« Il y a toujours 2-3 débiles »

« Je connais pas mal de monde pour être né et avoir vécu à Marseille pendant 22 ans, les groupes de supporters, je les connais, il n’y a jamais eu de problème. Si j’avais signé au PSG, à la limite, encore heureux. Mais là j’ai signé au PFC, que quelqu’un me trouve la rivalité avec Marseille. J’en ai reçu des messages, ça me faisait rire. Il y a toujours 2-3 débiles sur les réseaux pour t’insulter, mais moi ça me fait rire », a conclu Maxime Lopez.