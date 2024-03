Transferts : Ejecté par le PSG, il jubile

Amadou Diawara

Lors du dernier mercato estival, le PSG a poussé Leandro Paredes vers la sortie. Et finalement, c'est l'AS Rome qui en a profité. En effet, les Giallorossi ont bouclé le transfert de Leandro Paredes, déboursant environ 2,5M€. Alors qu'il monte en puissance à la Roma, Leandro Paredes s'est enflammé.

Devenu indésirable au PSG, Leandro Paredes a été prêté à la Juventus lors de la saison 2022-2023. Malheureusement pour le club de la capitale, le milieu de terrain argentin est revenu à Paris l'été dernier. Poussé une nouvelle fois vers la sortie par le PSG, Leandro Paredes est retourné en Italie, cette fois du côté de la ville de Rome. En effet, le joueur de 29 ans a été vendu pour une somme proche de 2,5M€ aux Giallorossi . Et aujourd'hui, Leandro Paredes ne regrette pas du tout son choix d'avoir quitté le PSG pour rejoindre l'AS Roma.

«Je suis heureux»

« Si mes performances sont en nettes progression ? Comme je l'ai dit, je suis heureux. Je retrouve mon meilleur niveau et j'essaie de m'améliorer chaque jour, d'apporter ma contribution à l'équipe, et je pense que nous y parvenons tous très bien » , s'est réjoui Leandro Paredes lors d'un entretien accordé au média de l'AS Rome.

«Je retrouve mon meilleur niveau»